पूर्व अधिकारियों के लिए फिर खुले SAIL के दरवाजे, बर्नपुर प्लांट में 14 पदों पर होगी नियुक्ति; ₹1 लाख तक सैलरी  

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेल के इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र में अनुबंध पर सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। इसके हकदार बीएसएल सहित सेल के अन्य इकाई से सेवानिवृत हुए कनीय प्रबंधक से लेकर पूर्व महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होंगे।

पद की अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को 30 सितंबर 2026 तक इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक कार्मिक ओडी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। जिसमें सफल अधिकारी को सलाहकार के पद पर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। सलाहकार के पद पर चयनित अधिकारी छह माह के लिए कंपनी में अपनी सेवा देंगे, जहां उनके विभागीय कार्यप्रणाली को देखते हुए अनुबंध की मियाद एक साल के लिए बढ़ाई जा सकती है।

उम्मीदवारों की योग्यता व वेतन सेल के इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र में कुल 14 अधिकारियों का चयन सलाहकार के पद पर किया जाएगा। इनमें प्रोजेक्ट सिविल में 2, प्रोजेक्ट सेफ्टी में 1, प्रोजेक्ट हॉट स्ट्रिप मिल में 2, प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल में 2, प्रोजेक्ट फाइनेंस में 2, वक्सZ सेफ्टी में 1, वक्सZ पावर में 1, वक्सZ वायर रोड मिल में 1, वक्सZ यूआरएम में 1 तथा उर्जा प्रबंधन विभाग में 1 अधिकारी सलाहकार के लिए बहाल किये जाएंगे।