टाटा पिगमेंट्स के कर्मचारियों को मिला बोनस का तोहफा: खाते में पहुंचे अधिकतम ₹73629
जमशेदपुर स्थित टाटा पिगमेंट्स के 95 कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बोनस का भुगतान किया गया है। समझौते के तहत कुल 47.50 लाख रुपये वितरित किए गए।
HighLights
टाटा पिगमेंट्स कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बोनस मिला।
कुल 95 कर्मचारियों के खातों में 47.50 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए।
अधिकतम 73,629 रुपये और न्यूनतम 58,839 रुपये का बोनस भुगतान हुआ।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर स्थित टाटा पिगमेंट्स के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी प्रबंधन और टाटा पिगमेंट्स वर्कर्स यूनियन के बीच बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बोनस समझौते पर बोर्ड रूम में सहमति बन गई और हस्ताक्षर संपन्न हुए।
समझौता होते ही कंपनी प्रबंधन ने बुधवार को ही 95 कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस की राशि हस्तांतरित कर दी। बोनस समझौते के तहत इस वर्ष कर्मचारियों के बीच कुल 47.50 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।
समझौते के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम 73,629 रुपये तथा न्यूनतम 58,839 रुपये का बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है। खाते में राशि पहुंचते ही कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी छा गई।
प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों ने किए हस्ताक्षर
बोनस समझौते पर प्रबंधन और यूनियन के शीर्ष प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
- प्रबंधन पक्ष: प्रबंध निदेशक सरोज कुमार बनर्जी, मुख्य कारखाना प्रबंधक मानित कुमार, प्लांट हेड केएम महाराजा, मुख्य वित्तीय अधिकारी दिनेश अग्रवाल, मुख्य मानव संसाधन पदाधिकारी अंकिता केविन नटाल तथा हेड एचआर अतुल कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किए।
- यूनियन पक्ष: अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष कुलबीर सिंह व सत्यानारायण राव, सह सचिव कमलेश कुमार शर्मा व अनिल प्रसाद, कोषाध्यक्ष भुनेश्वर राम तथा पायो ने हस्ताक्षर किए।