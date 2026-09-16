टाटा पिगमेंट्स के कर्मचारियों को मिला बोनस का तोहफा: खाते में पहुंचे अधिकतम ₹73629

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर स्थित टाटा पिगमेंट्स के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी प्रबंधन और टाटा पिगमेंट्स वर्कर्स यूनियन के बीच बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बोनस समझौते पर बोर्ड रूम में सहमति बन गई और हस्ताक्षर संपन्न हुए।

समझौता होते ही कंपनी प्रबंधन ने बुधवार को ही 95 कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस की राशि हस्तांतरित कर दी। बोनस समझौते के तहत इस वर्ष कर्मचारियों के बीच कुल 47.50 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

समझौते के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम 73,629 रुपये तथा न्यूनतम 58,839 रुपये का बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है। खाते में राशि पहुंचते ही कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी छा गई।

प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों ने किए हस्ताक्षर

बोनस समझौते पर प्रबंधन और यूनियन के शीर्ष प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।