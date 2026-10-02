झारखंड में सेल कर्मियों के लिए खुशखबरी, अगले हफ्ते खाते में आएंगे बोनस के पैसे

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कामगारों के बोनस मसौदे पर गुरुवार को नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद प्रबंधन व यूनियन के बीच समझौता हो गया।

जहां सेल के स्थायी कर्मचारियों को 32 हजार रुपये तथा प्रशिक्षु कर्मियों को 25,600 रुपये अगले हफ्ते तक उनके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा।

इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, भिलाई के सीपीआरएस यानी की सेंट्रलाइज पे रोल सिस्टम के जरिए सभी कर्मियों के खाता में एक साथ बोनस की राशि अदा की जाएगी।

इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी के अन्य इकाई में कार्यरत लगभग 54 हजार संयंत्रकर्मी लाभान्वित होंगे। बीएसएल व बीपीएससीएल में बोनस के भुगतान से बोकारो के बाजार में लगभग 30 करोड़ रुपया जाएगा। इससे दुर्गापूजा के त्योहार में यहां का व्यवसाय व बाजार पूरी तरह से गुलजार हो जाएगा।

सीटू ने नहीं किया समझौता पत्र पर हस्ताक्षर सेलकर्मियों के बोनस समझौता पत्र पर एनजेसीएस संगठन में शामिल इंटक, एटक, बीएमएस व एचएमएस के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिया लेकिन सीटू के नेता बोनस मद में 40 हजार रुपये से कम लेने को तैयार नही थे।