जागरण संवाददाता, बोकारो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिल्ली मुख्यालय ने एक अहम फैसला लेते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र इकाई के उप महानिरीक्षक विष्णु स्वरूप का तबादला स्पेस सेक्टर डीएई जोन दो मुंबई में कर दी है।

मुख्यालय से जारी आदेश के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से विरमित होकर नए इकाई में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। डीआईजी विष्णु स्वरूप पर राउरकेला इकाई में कार्यकाल के दौरान सीआईएसएफ के संसाधनों व सुविधाओं का निजी काम के लिए उपयोग करने का आरोप है।