गया जी में पिता का पिंडदान करने निकले थे सुरेश, बोकारो स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरकर गई जान

जागरण संवाददाता, बोकारो। पिता का पिंडदान करने के लिए महाराष्ट्र के गोंदिया से गया जी जा रहे 63 वर्षीय सुरेश कुमार भोलवानी की शुक्रवार को बोकारो रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में जान चली गई।

वह अपने दो भांजे के साथ पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के लिए गयाजी जा रहे थे। बोकारो रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर चेरलापल्ली-पटना विशेष ट्रेन के खुलने के दौरान वह पानी की बोतल लेने के बाद चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे।

इसी क्रम में उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफार्म व ट्रेन के बीच खाली जगह में जा गिरे। घटना शुक्रवार सुबह करीब 9:17 बजे की है। हादसा होते ही स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। ट्रेन को तत्काल रुकवाया गया और रेलवे कर्मियों की मदद से उन्हें प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। रेलवे के चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुरेश ट्रेन की वातानुकूलित कोच संख्या एम-7 में यात्रा कर रहे थे। चलती ट्रेन में चढ़ते देख बचाने दौड़ी महिला कॉन्स्टेबल प्लेटफार्म नंबर एक पर ड्यूटी में तैनात महिला कॉन्स्टेबल एम.जिना पात्रों ने वृद्ध को चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते देखा। वह तत्काल उनकी ओर दौड़ीं और उन्हें बचाने का प्रयास किया।