जन्मदिन मनाने औरंगाबाद से बोकारो गया था परिवार, पीछे 20 लाख का सामान ले गए चोर, जमकर की तोड़फोड़

संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद)। कुटुंबा थाना क्षेत्र के मुड़िला गांव में बंद घर चोरों के लिए आसान निशाना बन गया। गृहस्वामी अजय कुमार सिंह अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने परिवार के साथ बोकारो गए थे।

पीछे से चोरों ने घर का मुख्य गेट और कमरे का ताला तोड़कर करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, दो लाख रुपये नकद समेत महंगे कपड़े व इलेक्ट्रानिक सामान चोरी कर लिए।

जाते-जाते चोरों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। गृहस्वामी ने करीब 20 से 22 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है। अजय पत्नी अंजना सिंह के साथ 22 सितंबर को घर में ताला लगाकर बोकारो गए थे।

जन्‍मदिन मनाकर लौटे तो घटना का चला पता

24 सितंबर को पत्नी का जन्मदिन मनाने के बाद सोमवार देर रात दोनों मुड़िला लौटे। घर के बाहर पहुंचते ही चोरी का पता चला। चारदीवारी के अंदर कपड़े व अन्य सामान बिखरे थे और मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था।

अंदर जाने पर कमरे का ताला टूटा मिला। अलमारी क्षतिग्रस्त थी और उसमें रखे आभूषण व नकदी गायब थे। चोरों ने केवल चोरी ही नहीं की, बल्कि घर में जमकर उत्पात भी मचाया। एलईडी टीवी को खोलने का प्रयास किया। सफल नहीं हुए तो उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। साउंड सिस्टम भी तोड़ दिया। पंखे समेत अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ सामान बाउंड्री के बाहर फेंका मिला। FSL और डाॅग स्क्वायड ने खंगाले सुराग घटना की सूचना पर कुटुंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष चंद्रहास सिंह ने बताया कि गृहस्वामी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल और डाग स्क्वायड की टीम को बुलाया गया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। 24 दिन पहले तीन मंदिरों से चोरी हुई थीं घंटियां ग्रामीणों के अनुसार मुड़िला में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। चार सितंबर को गांव के तीन मंदिरों से पीतल की घंटियां चोरी हुई थीं। इससे पहले बधार में सिंचाई के लिए लगाए गए मोटर की भी चोरी हो चुकी है।