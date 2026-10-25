पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी बने बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के महामंत्री, संभालेंगे ददई दूबे की विरासत

जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड सरकार के पूर्व श्रम मंत्री केएन त्रिपाठी अब दिवंगत नेता ददई दूबे की विरासत संभालेंगे।

उन्हें सर्वसम्मति से बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन का महामंत्री चुना गया। रविवार को यूनियन कार्यालय में अध्यक्ष कमल दूबे की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई।

महामंत्री का पद रिक्त होने पर त्रिपाठी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके बाद पदाधिकारियों और सदस्यों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया।

त्रिपाठी ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी उत्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित कर राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान और मजदूरों के हितों की रक्षा यूनियन की प्राथमिकता है।

यूनियन इसके लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने प्रबंधन से मजदूर हित में उठाई गई मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की, ताकि संयंत्र में औद्योगिक शांति बनी रहे।

लोगों को ना करें गुमराह

उन्होंने प्लांट के उच्च पदस्थ अधिकारियों को आगाह किया कि वे यूनियन के नाम पर गलत लोगों को प्रश्रय न दें। औद्योगिक संबंध विभाग के अधिकारियों से भी उन्होंने यूनियन की कार्यक्षमता और सदस्यों के बारे में उच्च प्रबंधन को गुमराह न करने को कहा।