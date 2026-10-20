साधारण होटल में पहुंचे हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना ने खुद बनाई चाय; बोकारो में CM की सरप्राइज विजिट से फैंस हैरान

जागरण संवाददाता, बोकारो। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी सह गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन का एक बेहद सहज, सरल और अनौपचारिक अंदाज मंगलवार को कसमार में देखने को मिला।

भारी सुरक्षा और वीआईपी प्रोटोकॉल से इतर मुख्यमंत्री अचानक अपने काफिले के साथकसमार-नेमरा रोड के शुरुआती पॉइंट पर स्थित गुड्डू होटल के एक साधारण होटल में जा पहुंचे।

कसमार की गलियों में सूबे के मुखिया को इस तरह आम आदमी की तरह एक छोटे होटल में बैठे देख वहां मौजूद लोग एक पल के लिए हैरान रह गए।

विधायक पत्नी ने खुद बनाई चाय

इस दौरान होटल के भीतर का माहौल पूरी तरह पारिवारिक और आत्मीय नजर आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होटल में बैठकर करीब आधे घंटे तक स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया।

इस दौरान उन्होंने गरमा-गरम चाय और पकौड़ियों का स्वाद लिया। सबसे खास आकर्षण रहीं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, जिन्होंने एक आम गृहिणी की तरह खुद चूल्हा-चौकी संभाला। उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाई और मुख्यमंत्री के साथ-साथ चाय का आनंद लिया।