SAIL: बोकारो स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बिरसा मुंडा एक्सीलेंस अवार्ड में मिलेंगे 3 से 7 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, बोकारो। सेल प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र तथा इसके अधीन संचालित झारखंड ग्रुप आफ माइंस में कार्यरत कर्मचारी तथा अधिकारियों के लिए बिरसा मुंडा एक्सीलेंस अवार्ड 2026 शुरू करने जा रहा है। इसके हकदार कंपनी में कार्यरत एस-1 ग्रेड से लेकर ई-7 ग्रेड यानी की महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होंगे।

योजना के तहत विगत एक साल में कंपनी हित में बेहतर काम करने वाले संयंत्रकर्मियों को बिरसा मुंडा अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके लिए संयंत्रकर्मियों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने किए गए कार्य की जानकारी कमेटी के पदाधिकारियों को देनी होगी। जिसके बाद कुल 50 अंक के लिए पांच मिनट का प्रश्न-उतर सत्र होगा।

इसमें सफल कुल 35 उम्मीदवारों को बतौर पुरस्कार न्यूनतम तीन हजार रुपये से लेकर अधिकतम सात हजार रुपये की राशि प्रमाण पत्र के साथ दी जाएगी। जो की बीएसएल के निदेशक प्रभारी उन्हें देंगे। बिरसा मुंडा पुरस्कार की कुल संख्या 11 होगी। जिसमें 10 पुरस्कार बोकारो इस्पात संयंत्र तथा एक पुरस्कार झारखंड ग्रुप आफ माइंस के टीम के लिए तय किया गया है।

प्रेरणा और मनोबल को मिलेगा बढ़ावा सेल प्रबंधन अपने कर्मचारी-अधिकारियों के प्रेरणा एवं मनोबल को बढ़ावा देने के लिए बिरसा मुंडा एक्सीलेंस अवार्ड का संचालन कर रही है। इसके हकदार सिर्फ कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मी ही होंगे। इस दौरान विगत एक साल में कंपनी के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि, मानव तथा वित्तीय संसाधनों को बेहतर बनाने, गुणवत्ता में सुधार, लागत नियंत्रण में कमी, उपकरण के उपलब्धता के साथ इसके उपयोग में वृद्धि, उत्कृष्ट रख रखाव, इन हाउस निर्माण का विकास तथा उपकरण, स्पेयर पार्ट्स आदि की पुन: प्राप्ति कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को बिरसा मुंडा अवार्ड के लिए चयनित किया जाएगा।