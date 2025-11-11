Language
    THAR से कुचलने की धमकी, वीडियो ब्लैकमेल... बोकारो में कोलकाता की महिला के साथ हैवानियत

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    ‍Bokaro News: बोकारो में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़िता ने वसीम अख्तर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसने घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता की नानी को थार से कुचलने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कोलकाता की महिला के साथ बोकारो में दुष्कर्म।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने खिदिरपुर कोलकाता (Khidirpur, Kolkata) निवासी पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-9 स्थित सी स्ट्रीट-29 निवासी वसीम अख्तर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2018 में बोकारो के एक मंदिर में हुई थी। शादी के बाद उसे एक पुत्र भी हुआ। लेकिन 2 जनवरी 2021 को पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ नानी के घर सेक्टर-9 में रहने लगी।

    बोकारो में रहते हुए उसकी मुलाकात आरोपित वसीम अख्तर से हुई। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और वसीम आए दिन उसके घर आने लगा। पीड़िता के अनुसार, पिछले महीने की 17 तारीख को जब वह घर पर अकेली थी और नानी-बेटा बाहर गए थे, तब वसीम घर में घुस आया।

    उसने दुष्कर्म का प्रयास शुरू किया। विरोध करने पर वसीम ने चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी और जबरन दुष्कर्म किया। इससे भी जघन्य बात यह कि उसने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा।

    डर के मारे पीड़िता कुछ बोल नहीं पाई। जब नानी घर लौटीं तो उसने उन्हें पूरी घटना बताई। नानी ने जब वसीम से इस बारे में पूछताछ की तो वह उल्टे उन्हें धमकाने लगा। उसने कहा कि वह अपनी थार गाड़ी से उन्हें कुचल देगा।

    लगातार धमकी और भय के कारण पीड़िता ने देर से थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी एवं अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच की जा रही है।