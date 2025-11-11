THAR से कुचलने की धमकी, वीडियो ब्लैकमेल... बोकारो में कोलकाता की महिला के साथ हैवानियत

जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने खिदिरपुर कोलकाता (Khidirpur, Kolkata) निवासी पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-9 स्थित सी स्ट्रीट-29 निवासी वसीम अख्तर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2018 में बोकारो के एक मंदिर में हुई थी। शादी के बाद उसे एक पुत्र भी हुआ। लेकिन 2 जनवरी 2021 को पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ नानी के घर सेक्टर-9 में रहने लगी।

बोकारो में रहते हुए उसकी मुलाकात आरोपित वसीम अख्तर से हुई। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और वसीम आए दिन उसके घर आने लगा। पीड़िता के अनुसार, पिछले महीने की 17 तारीख को जब वह घर पर अकेली थी और नानी-बेटा बाहर गए थे, तब वसीम घर में घुस आया।

उसने दुष्कर्म का प्रयास शुरू किया। विरोध करने पर वसीम ने चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी और जबरन दुष्कर्म किया। इससे भी जघन्य बात यह कि उसने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा।

डर के मारे पीड़िता कुछ बोल नहीं पाई। जब नानी घर लौटीं तो उसने उन्हें पूरी घटना बताई। नानी ने जब वसीम से इस बारे में पूछताछ की तो वह उल्टे उन्हें धमकाने लगा। उसने कहा कि वह अपनी थार गाड़ी से उन्हें कुचल देगा।