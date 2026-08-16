Bokaro Road Accident: चार युवकों की मौत के बाद सड़क जाम, मुआवजे की मांग पर 9 घंटे ठप रहा बोकारो-पुरुलिया मार्ग

संवाद सहयोगी, पिंड्राजोरा (बोकारो)। पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत के बाद स्वजन और ग्रामीणों ने मुआवजे व सरकारी सहायता की मांग को लेकर शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के दिन सड़क जाम कर दिया। आमाडीह गांव के ग्रामीण सुबह सात बजे से शाम करीब चार बजे तक सड़क पर डटे रहे।

इससे गवई नदी पुल से बंगाल सीमा और दूसरी ओर आइटीआइ मोड़ तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। शुक्रवार की रात बोकारो-पुरुलिया मुख्य मार्ग (एनएच-32) पर सिधावनी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से आमाडीह निवासी 17 वर्षीय बुलेट प्रमाणिक, पिता हरि प्रमाणिक, 15 वर्षीय आनंद महतो, पिता परमेश्वर महतो, 17 वर्षीय डाक्टर महतो, पिता शक्तिपद महतो और 18 वर्षीय धनंजय महतो उर्फ धना, पिता बुद्धेश्वर महतो की मौत हो गई थी।