मां वैष्णो देवी के दर्शन अब बिना इंतजार के हो रहे, भक्तों की संख्या में गिरावट; जानें यात्रा का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, कटड़ा। दीपावली सहित अन्य प्रमुख त्योहारों के नजदीक आने के साथ ही मां वैष्णो देवी की यात्रा में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते सप्ताह तक जहां प्रतिदिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 15 से 20 हजार के बीच रह गई है। आगामी दिनों में दीपावली तक यात्रा में और गिरावट आने की संभावना है, जबकि भैया दूज के बाद एक बार फिर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।



यात्रा में आई इस कमी का सीधा लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है। यात्रा पंजीकरण से लेकर मां के भवन पर दिव्य दर्शन तक श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। उन्हें कतारों में खड़े रहने से भी राहत मिल रही है। श्रद्धालु अपने परिवार और मित्रों के साथ पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं।

कटड़ा से भवन मार्ग तक मौसम रहा सामान्य सोमवार को आधार शिविर कटड़ा सहित मां वैष्णो देवी के भवन मार्ग पर मौसम सामान्य बना रहा। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

वहीं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे, घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सहित विभिन्न सेवाएं लगातार उपलब्ध करवाई जा रही हैं। श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार इन सेवाओं का लाभ उठाकर मां के दरबार तक पहुंच रहे हैं।



प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को दोपहर तीन बजे तक करीब 12 हजार श्रद्धालु यात्रा पंजीकरण करवाकर मां के भवन की ओर रवाना हो चुके थे। देर शाम तक श्रद्धालुओं के कटड़ा पहुंचने और यात्रा पंजीकरण करवाने का सिलसिला जारी रहा।