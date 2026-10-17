ऊधमपुर में 53.74 करोड़ की लागत से बनेंगी 2 सड़कें, विधायक ने 3 विकास परियोजनाओं की रखी नींव

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामनगर के विधायक डॉ. सुनील भारद्वाज ने शुक्रवार को कुलवंता, लाटी और बसंतगढ़ ब्लॉकों के दौरे के दौरान तीन विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और एक परियोजना का उद्घाटन किया।

इन चारों परियोजनाओं की कुल लागत 53.74 करोड़ रुपये है। इनमें 53.42 करोड़ रुपये की लागत वाली दो सड़कें और एक सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट शामिल हैं, जबकि 32 लाख रुपये से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), बसंतगढ़ के संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रखी जाएगी आधारशिला विधायक ने दौरे की शुरुआत पंचायत छतरैडी से की। जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 23.67 करोड़ रुपये की मालोटी–उंडाई सड़क की आधारशिला रखी। इसके बाद 29.60 करोड़ रुपये की कडेरा डांडी–डीला बनी सड़क परियोजना की आधारशिला रखी गई। दोनों सड़कों की कुल लागत 53.27 करोड़ रुपये है। मार्ग के शुरू होने से मरीजों को होगा लाभ बसंतगढ़ में विधायक ने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही 32 लाख रुपये से पीएचसी संपर्क का शुभारंभ किया।