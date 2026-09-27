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PMGSY के तहत 500 लाख की लागत से बनेगी जगानू-नीली सड़क, 500 से अधिक ग्रामीणों को मिलेगी राहत

By Sher Singh Edited By: Hema Devi
Published: Sun, 27 Sep 2026 12:14 PM (IST)

ऊधमपुर के चनैनी-घोरडी विधानसभा क्षेत्र में विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जगानू से नीली तक बनने वाली 2.317 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया।

विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने रखी जगानू से नीली सड़क की आधारशिला।

विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने रखी जगानू से नीली सड़क की आधारशिला।

HighLights

  1. जगानू से नीली तक 2.317 किमी सड़क का शिलान्यास

  2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500.16 लाख की लागत

  3. चनैनी-घोरडी क्षेत्र में 508 लोगों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। चनैनी-घोरडी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है।

विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जगानू से सेर चोम्पल नाला, किलोमीटर 3 से नीली तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी।

बैच-I (2026-27) के तहत बनने वाली इस सड़क की कुल लंबाई 2.317 किलोमीटर है। परियोजना के लिए 500.16 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सड़क के निर्माण से क्षेत्र के करीब 508 लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इससे ग्रामीणों के आवागमन के साथ-साथ क्षेत्र में सड़क संपर्क व्यवस्था में भी सुधार होगा।

इस अवसर पर विधायक मनकोटिया ने ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह के प्रति भी क्षेत्र के विकास में सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया।

मनकोटिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बेहतर सड़क संपर्क जरूरी है। सड़क बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि चनैनी-घोरडी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करवाने पर भी जोर दिया।

जगानू और आसपास के क्षेत्रों में इस सड़क परियोजना के शुरू होने से स्थानीय लोगों में बेहतर सड़क सुविधा की उम्मीद जगी है। यह परियोजना क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ग्रामीण विकास को गति देने में सहायक होगी।

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