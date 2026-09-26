'न हटाए गए, ना ही इस्तीफा दिया', अशोक कौल को लेकर जम्मू-कश्मीर BJP ने किया क्लियर

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर भाजपा ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीरऔर लद्दाख के भाजपा संगठन महासचिव अशोक कौल ने न इस्तीफा दिया है और न ही उन्हें पद से हटाया गया है।

पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के अनुसार, करीब 12 वर्षों तक संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद कौल का कार्यकाल पूरा हो गया है। उम्र और व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं और अब अपने मूल संगठन में लौटेंगे।

पार्टी ने इंटरनेट मीडियामीडिया पर कौल के इस्तीफे या हटाए जाने संबंधी खबरों को भ्रामक बताया और मीडिया से जानकारी प्रकाशित करने से पहले अधिकृत भाजपा कार्यालय या संबंधित पार्टी प्रतिनिधियों से पुष्टि करने की अपील की। अशोक कौल ने क्यों दिया इस्तीफा बता दें कि प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल ने प्रदेश संगठन महामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले करीब 12 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में पार्टी की रीढ़ माने जाने वाले और सांगठनिक ढांचे को मजबूती देने वाले वरिष्ठ नेता कौल ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए केंद्रीय नेतृत्व से पदमुक्त करने का अनुरोध किया था।