'न हटाए गए, ना ही इस्तीफा दिया', अशोक कौल को लेकर जम्मू-कश्मीर BJP ने किया क्लियर
जम्मू-कश्मीर भाजपा ने स्पष्ट किया है कि अशोक कौल ने न इस्तीफा दिया है और न ही उन्हें पद से ...और पढ़ें
HighLights
अशोक कौल ने न इस्तीफा दिया, न पद से हटाए गए।
12 साल बाद संगठन महासचिव का कार्यकाल पूरा हुआ।
उम्र और व्यक्तिगत कारणों से छोड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर भाजपा ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीरऔर लद्दाख के भाजपा संगठन महासचिव अशोक कौल ने न इस्तीफा दिया है और न ही उन्हें पद से हटाया गया है।
पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के अनुसार, करीब 12 वर्षों तक संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद कौल का कार्यकाल पूरा हो गया है। उम्र और व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं और अब अपने मूल संगठन में लौटेंगे।
पार्टी ने इंटरनेट मीडियामीडिया पर कौल के इस्तीफे या हटाए जाने संबंधी खबरों को भ्रामक बताया और मीडिया से जानकारी प्रकाशित करने से पहले अधिकृत भाजपा कार्यालय या संबंधित पार्टी प्रतिनिधियों से पुष्टि करने की अपील की।
अशोक कौल ने क्यों दिया इस्तीफा
बता दें कि प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल ने प्रदेश संगठन महामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले करीब 12 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में पार्टी की रीढ़ माने जाने वाले और सांगठनिक ढांचे को मजबूती देने वाले वरिष्ठ नेता कौल ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए केंद्रीय नेतृत्व से पदमुक्त करने का अनुरोध किया था।
कौल का इस्तीफा भाजपा द्वारा विभिन्न राज्यों में संगठन महामंत्रियों की नई नियुक्तियां किए जाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। 24 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा समेत कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्तियों को मंजूरी दी थी।