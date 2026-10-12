ऊधमपुर पूर्व में 892 करोड़ से बनेंगी दो सड़कें, दूरदराज के क्षेत्रों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होने से लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बाजारों और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान हो सकती है।

इसी दिशा में ऊधमपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने दो सड़क विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 8.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क सुविधा बेहतर बनाना और दूरदराज के क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

विधायक ने किया सड़कों के कार्य का उद्घाटन पहला कार्य मजालता ब्लाक की पंचायत समवाल में लारे-स्माल से सोची मोह सड़क पर आरबीएम बिछाने से संबंधित है। दूसरा कार्य खून ब्लाक में बालपुर-कमडाला सड़क का निर्माण है। उद्घाटन के अवसर पर विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने कहा कि सड़कें आर्थिक प्रगति, सामाजिक संपर्क और संतुलित विकास की बुनियाद हैं।