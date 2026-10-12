ऊधमपुर पूर्व में 892 करोड़ से बनेंगी दो सड़कें, दूरदराज के क्षेत्रों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
ऊधमपुर पूर्व में विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने 8.92 करोड़ रुपये की लागत से दो सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
HighLights
विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने दो सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया
8.92 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी ये सड़कें
ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगा बढ़ावा
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होने से लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बाजारों और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान हो सकती है।
इसी दिशा में ऊधमपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने दो सड़क विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 8.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क सुविधा बेहतर बनाना और दूरदराज के क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
विधायक ने किया सड़कों के कार्य का उद्घाटन
पहला कार्य मजालता ब्लाक की पंचायत समवाल में लारे-स्माल से सोची मोह सड़क पर आरबीएम बिछाने से संबंधित है। दूसरा कार्य खून ब्लाक में बालपुर-कमडाला सड़क का निर्माण है। उद्घाटन के अवसर पर विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने कहा कि सड़कें आर्थिक प्रगति, सामाजिक संपर्क और संतुलित विकास की बुनियाद हैं।
बेहतर सड़कें लोगों के लिए जरूरी हैं
बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण आबादी को जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होने में मदद मिलती है।
उन्होंने कहा कि ऊधमपुर पूर्व को मजबूत सड़क नेटवर्क वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करना लक्ष्य है, ताकि विधानसभा क्षेत्र के हर कोने तक सड़क संपर्क पहुंचे। पर्याप्त सड़क सुविधाओं से वंचित दूरदराज के इलाकों में टिकाऊ और हर मौसम में इस्तेमाल योग्य सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
इस मौके पर मोहन लाल शर्मा, मंडल प्रधान, मोहिंदर शर्मा, मंडल प्रधान, रमन खजूरिया, देवी दास, कुलवंत सिंह और बिशन दास सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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