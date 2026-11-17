जागरण संवाददाता, उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित शिवखोड़ी धाम की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए यात्रा मार्ग पर फेंसिंग की जाएगी और एंट्री प्वाइंट्स पर निर्धारित सुरक्षा चौकियां स्थापित होंगी।

सोमवार को ऊधमपुर-रियासी रेंज के डीआइजी स्वर्ण सिंह कोतवाल ने शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड को ये निर्देश देते हुए संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया।

डीआइजी ने रियासी के एसएसपी मुकुंद तिबरेवाल के साथ यात्रा मार्ग की सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सुरक्षित, सुचारु और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रबंधों का जायजा लिया गया।

श्राइन बोर्ड के पदाधिकारी शामिल रहे

कोतवाल ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सीआरपीएफ, सेना, सीआइडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और श्राइन बोर्ड के पदाधिकारी शामिल हुए।

बता दें कि क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान डीआइजी ने यात्रा मार्ग के कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर तैनात जवानों को सतर्कता बढ़ाने, निगरानी मजबूत करने और सभी संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।