नवरात्र से पहले ही गुलजार हुआ मां का दरबार, 38 हजार श्रद्धालु वैष्णो देवी भवन रवाना

संवाद सहयोगी, कटड़ा। कटड़ा में शारदीय नवरात्र महोत्सव के आगाज से पहले ही मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है।

शनिवार को देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटड़ा पहुंचे। नवरात्र महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, जिसके चलते कटड़ा में भी रौनक बढ़ने लगी है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम 7 बजे तक करीब 38 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाने के बाद आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त कर मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भवन की ओर रवाना हो चुके थे।

वहीं, देशभर से श्रद्धालुओं के कटड़ा पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। ऐसे में देर रात तक यात्रा के आंकड़े में और बढ़ोतरी होने की संभावना हैं ।

नवरात्र के दौरान मां के दरबार में हाजिरी लगाने की धार्मिक मान्यता के चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन अवसर पर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस बार भी महोत्सव से पहले ही यात्रा में तेजी आने लगी है। परिवारों सहित कटड़ा पहुंच रहे श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं।

धुंध के चलते प्रभावित रही हेलीकॉप्टर सेवा त्रिकुटा पर्वत पर छाई धुंध का असर शनिवार को हेलीकॉप्टर सेवा पर भी देखने को मिला। सुबह कुछ समय तक हेलीकॉप्टर उड़ानों का संचालन हुआ, लेकिन इसके बाद मौसम खराब होने और पर्वतीय क्षेत्र में धुंध छाने के कारण अधिकांश समय उड़ानें प्रभावित रहीं। इसके चलते हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ा।