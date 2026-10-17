वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी: कटड़ा-बड़गाम एक्सप्रेस ट्रेन 19 अक्टूबर से चलेगी, नोट कर लें नया नंबर

संवाद सहयोगी, कटड़ा। रेलवे मंत्रालय की मंजूरी के बाद बड़गाम-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-बडगाम के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को 19 अक्टूबर से नियमित एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा।

रेलवे की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ट्रेन नंबर 04687/04688 बड़गाम- माता वैष्णो देवी कटड़ा-बडगाम स्पेशल (टीओडी) को अब ट्रेन नंबर 14687/14688 के रूप में नियमित किया है।

इस बदलाव के लागू होने के बाद संबंधित रेलवे स्टेशनों पर इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को साधारण किराये के बजाय मेल/एक्सप्रेस श्रेणी का टिकट जारी किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।