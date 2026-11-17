जागरण संवाददाता, कटड़ा। कटड़ा रेलवे स्टेशन पर सोमवार को अचानक दौरा पड़ने से एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। स्टेशन पर तैनात राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे समय पर उपचार उपलब्ध करवाया गया। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है।



जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर को कटड़ा रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल के समीप 45 वर्षीय गायत्री देवी पत्नी स्वामीनाथ अचानक दौरा पड़ने के कारण बेहोश हो गई। महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की रहने वाली है और वर्तमान में पंजाब के लुधियाना में अपने परिवार के साथ रह रही है।

बेहोश महिला को एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल महिला के अचानक बेहोश होने की सूचना मिलते ही जीआरपी कटड़ा की टीम मौके पर पहुंची और बिना देरी किए उसे विभागीय एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कटड़ा पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसे आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाया। समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से उसकी हालत में सुधार हुआ और फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। लुधियाना से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आई थी महिला बताया गया कि गायत्री देवी अपने परिवार के सदस्यों के साथ लुधियाना से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटड़ा पहुंची थी। इस दौरान स्टेशन पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई।