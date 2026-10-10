जम्मू के रामबन में मदरसा मसीह-उल-उलूम में लगी आग, पुलिस और सेना ने बचाए आसपास के मकान

जागरण संवाददाता, रामबन। रामबन जिले की खड़ी तहसील के दूरदराज महु इलाके में शुक्रवार दोपहर आग लगने से मदरसा मसीह-उल-उलूम की दो मंजिला इमारत जलकर राख हो गई।

आग इतनी तेजी से फैली कि स्थानीय लोगों, पुलिस और सेना के जवानों के प्रयासों के बावजूद इमारत को बचाया नहीं जा सका। महु में अग्निशमन केंद्र नहीं होने के कारण आग बुझाने में परेशानी हुई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

कब हुआ हादसा? जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मदरसे की इमारत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। स्थानीय पुरुषों और महिलाओं ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सूचना मिलने पर महु पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी फुलैल सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे। सेना के जवान और खड़ी के क्यूआरटी स्वयंसेवक भी आग बुझाने में जुट गए। सभी ने आग को आसपास के रिहायशी मकानों तक फैलने से रोकने के प्रयास किए।