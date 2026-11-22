जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामबन जिले की तहसील ठाठा गनोत के भट्टी इलाके में रविवार तड़के भीषण आग लगने से चार रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। आग से किसी प्रकार के जानी नुकसान नहीं हमें की बात कही जा रहे है, मगर प्रभावित चार परिवारों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह ठाठा गनोत गांव के भट्टी इलाके में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने आसपास के चार रिहायशी मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, एसडीआरएफ रामबन और सिविल क्यूआरटी की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

मौके पर पहुंचे डीसी आग से प्रभावित मकान मालिकों की पहचान बशीर अहमद पुत्र इलम दीन, फिरदौस अहमद पुत्र बशीर अहमद, मोहम्मद इसराइल पुत्र इलम दीन और इम्तियाज अहमद पुत्र बशीर अहमद के रूप में हुई है। सभी थाथा गनोत गांव के निवासी हैं।