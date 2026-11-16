उमराह की आड़ में कश्मीर में टेरर फंडिंग की साजिश बेनकाब, पाकिस्तान से लंदन-दुबई तक जुड़े तार; 6 पर CIK का शिकंजा

नवीन नवाज, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के कथित वित्तीय नेटवर्क पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान से हवाला और अन्य गुप्त माध्यमों के जरिए जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए धन पहुंचाने की साजिश के मामले में एजेंसी ने छह आरोपितों के खिलाफ श्रीनगर की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, लंदन और कश्मीर से जुड़े हुए हैं।

CIK की जांच में पाकिस्तान में सक्रिय TRF से जुड़े मुख़्तार अहमद बाबा की कथित भूमिका सामने आई है। एजेंसी का आरोप है कि बाबा पाकिस्तान से हवाला और अन्य गोपनीय वित्तीय चैनलों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में धन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा था। इस धनराशि को आतंकियों, अलगाववादियों और आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) तक पहुंचाने की योजना थी।

उमराह की आड़ में सऊदी अरब पहुंचे, वहां हुई कथित मुलाकात जांच एजेंसी के अनुसार, श्रीनगर निवासी इरफान गुल, शाजिया नजीर और रियाज अहमद गोजरी उमराह के लिए सऊदी अरब गए थे। CIK का आरोप है कि इस दौरान उन्होंने मुख़्तार अहमद बाबा के सहयोगियों से मुलाकात की और TRF से जुड़ी धनराशि प्राप्त की। एजेंसी को संदेह है कि इस रकम को जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों, अलगाववादी तत्वों और OGW तक पहुंचाया जाना था।

जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कथित तौर पर विदेश में संपर्क स्थापित कर धन जुटाने और उसे हवाला के जरिए कश्मीर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। इस पूरे नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर रकम प्राप्त करने और आगे पहुंचाने की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

दुबई, लंदन और पाकिस्तान में बैठे तीन आरोपित भी नामजद CIK ने तीन स्थानीय आरोपितों के अलावा विदेश में रह रहे तीन अन्य लोगों को भी चार्जशीट में शामिल किया है। इनमें दुबई निवासी मोहम्मद इकबाल नैमा, लंदन निवासी शमीमा शॉल और पाकिस्तान में मौजूद मुख़्तार अहमद बाबा शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार, ये तीनों फिलहाल फरार हैं।

जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर तलाशी लेकर डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। CIK का कहना है कि इन उपकरणों में मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इन डिजिटल साक्ष्यों के माध्यम से कथित फंडिंग नेटवर्क, उसके संपर्कों और वित्तीय लेनदेन की कड़ियों की पड़ताल की जा रही है।

UAPA की धाराओं में छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र CIK ने इरफान गुल, शाजिया नजीर और रियाज अहमद गोजरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) और 152 तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है।