श्रीनगर में ऑटो चालकों के लिए नया फरमान, काले कवर हटाने होंगे; पुलिस ने बताई इसकी वजह

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सुरक्षा निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक परिवहन वाहनों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से, श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने आटो-रिक्शा चालकों को निर्देश दिया है कि वे काले या अपारदर्शी (आर-पार न दिखने वाले) कवर हटा दें और उनकी जगह पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगा लें। यह नियम सर्दियों के मौसम में भी लागू रहेगा।

श्रीनगर के एसएसपी (ट्रैफिक) ने बताया कि काले या अपारदर्शी कवर के कारण अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे अधिकारियों के लिए आटो-रिक्शा के भीतर हो रही गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। इससे ऐसी छिपी हुई जगहें बन जाती हैं, जिनका गलत इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

एसएसपी ने कहा, 'हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है।' उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा और समग्र सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सार्वजनिक परिवहन वाहनों के भीतर स्पष्ट दृश्यता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। नशे की तस्करी से लेकर अवैध गतिविधियों तक का खतरा पुलिस ने चिंता जताई है कि ऐसी छिपी हुई जगहों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन, मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी गतिविधियों और अन्य अपराधों के लिए किया जा सकता है। कम दृश्यता के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना, अवैध लेन-देन पर नजर रखना और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर तुरंत कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है।

इस कदम को केवल एक सामान्य ट्रैफिक नियम के रूप में नहीं, बल्कि अपराध रोकने, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के एक व्यापक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सर्दी से भी बचेंगे यात्री और बाहर से दिखेगा ऑटो का अंदरूनी हिस्सा आटो-रिक्शा के भीतर स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करके, अधिकारी इन वाहनों के दुरुपयोग के मौकों को कम करना चाहते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं।

इसी के तहत, आटो-रिक्शा चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी काले या अपारदर्शी कवर हटाकर उनकी जगह पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगा लें। इस व्यवस्था से चालक और यात्री सर्दियों की ठंड से भी बचे रहेंगे और साथ ही अंदर की गतिविधियों को बाहर से देखा जा सकेगा।