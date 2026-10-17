कश्मीर वालों के लिए जरूरी खबर, श्रीनगर में 18 अक्टूबर को बुलेवार्ड रोड बंद; इन रास्तों का करें इस्तेमाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर में रविवार 18 अक्टूबर को सुबह घर से निकलने से पहले अपना रास्ता जरूर तय कर लें। जम्मू-कश्मीर पुलिस की साइकिल रेस-2026 ‘पैडल थ्रू पैराडाइज’ के चलते बुलेवार्ड रोड पर आम वाहनों की आवाजाही सुबह 5 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर ने लोगों से अपील की है कि वे जाम और परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

पुलिस के अनुसार, रेस दो मार्गों पर आयोजित होगी। पहला रूट ललित घाट पुलिस गोल्फ कोर्स से फोरेशोर रोड होते हुए नागबल चौक तक होगा। दूसरा रूट ललित घाट से शालीमार होते हुए हरवन तक निर्धारित किया गया है। साइकिल सवारों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लालित घाट से हरवन और ललित घाट से पांडाच क्रॉसिंग तक सामान्य यातायात को प्रतिबंधित किया जाएगा। इन रास्तों का करें इस्तेमाल हरवन और न्यू थीड की ओर से आने-जाने वाले वाहन चालकों को बुरजहामा, चांदपोरा, टेलबल, ज़ाकूरा, मालबाग, इलाहीबाग और 90 फीट रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं, गांदरबल और नागबल की ओर से लाल चौक जाने वाले वाहन चालक 90 फीट सौरा रोड से आवाजाही कर सकेंगे।

एयरपोर्ट जाने वालों को राहत एडवाइजरी के मुताबिक, प्रतिभागियों को छोड़कर आरएम बाग क्रॉसिंग से ललित की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी। बडयारी से ललित क्रॉसिंग, डलगेट से बडयारी होते हुए निशात और रैनावारी की ओर तथा निशात से ब्रायन पुलिस स्टेशन क्रॉसिंग के रास्ते लाल चौक जाने वाले यातायात पर भी रोक रहेगी।