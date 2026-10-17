जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने कई आतंकियों को घेरा

नवीन नवाज, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है।

बता दें कि घुसपैठ का यह प्रयास किरण सेक्टर के जमगुंड में हुआ है। केरन सेक्टर में सीमा पार से चुपके से दाखिल होने की कोशिश कर रहे आतंकियों के एक दल को जवानों ने समय रहते भांप लिया और मुंहतोड़ जवाब दिया।