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जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने कई आतंकियों को घेरा

By Digital Desk Edited By: Hema Sharma
Published: Sat, 17 Oct 2026 09:04 AM (IST)

भारतीय सेना ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश ...और पढ़ें

जम्मू में आतंकि सजिश नाकाम।

जम्मू में आतंकि सजिश नाकाम।

HighLights

  1. कुपवाड़ा में LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम

  2. भारतीय सेना ने आतंकियों के दल को रोका

  3. केरन सेक्टर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी

नवीन नवाज, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है।

बता दें कि घुसपैठ का यह प्रयास किरण सेक्टर के जमगुंड में हुआ है। केरन सेक्टर में सीमा पार से चुपके से दाखिल होने की कोशिश कर रहे आतंकियों के एक दल को जवानों ने समय रहते भांप लिया और मुंहतोड़ जवाब दिया।

सीमा पर सेना का कड़ा पहरा जारी है और पूरे इलाके को सील कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

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