राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तीन वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों का तबादला दिल्ली से जम्मू-कश्मीर कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इन अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया। तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और ये अधिकारी आगामी आदेश तक जम्मू-कश्मीर में तैनात रहेंगे।

गृह मंत्रालय की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर भेजे गए अधिकारियों में 2000 बैच की आइएएस अधिकारी दिलराज कौर, 2002 बैच के निखिल कुमार और 2006 बैच के अशोक कुमार शामिल हैं। तीनों अधिकारी एजीएमयूटी कैडर से संबंधित हैं।