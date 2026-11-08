श्रीनगर के लाल चौक पर दीपोत्सव, रोशनी से जगमगाया घंटाघर; स्थानीय लोगों संग पर्यटकों ने भी जलाए दीये, देखें खूबसूरत तस्वीर

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। आज पूरे देश में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में भी जबरदस्त जश्न रहा। श्रीनगर के लाल चौक से बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है।

ऐतिहासिक घंटाघर पर स्थानीय लोगों ने सैकड़ों दीये जलाए। इस जश्न में पर्यटक और सुरक्षाबल भी शामिल हुए। दीये की रौशनी से लालचौक जगमगा उठा।

कश्मीर घाटी के दिल कहे जाने वाले ऐतिहासिक लाल चौक पर दीपोत्सव की अद्भुत और मनमोहक छटा देखने को मिली। रोशनी के पावन पर्व पर लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमगा उठा।

इस खास मौके पर स्थानीय नागरिकों, देश के कोने-कोने से पहुंचे पर्यटकों और सुरक्षाबलों के जवानों ने एक साथ मिलकर सैकड़ों पारंपरिक दीये जलाए।

लाल चौक पर उत्सव जैसा माहौल

घंटाघर के इर्द-गिर्द बिछी दीयों की कतारों ने पूरे परिसर को अलौकिक आभा से भर दिया। शाम ढलते ही लाल चौक पर उत्सव जैसा माहौल बन गया।

स्थानीय कश्मीरी लोगों ने बाहर से आए पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ मिलकर दीये जलाए। सुरक्षाबलों के जवान भी इस खुशी के मौके पर लोगों के साथ दीपोत्सव में शामिल होकर खुशियां बांटते नजर आए।

सैलानी इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरों और मोबाइल में कैद करते दिखे। पर्यटकों का कहना था कि कश्मीर के केंद्र में इस तरह अमन, भाईचारे और सौहार्द के साथ रोशनी का त्योहार मनाना एक अविस्मरणीय अनुभव है।

लाल चौक पर दिखी यह एकता और उल्लास कश्मीर में लौटती खुशहाली, विश्वास और साझा संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन गया है।