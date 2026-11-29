जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण जगहों पर पहाड़ी काटने के काम के कारण, रविवार 29 नवंबर को श्रीनगर-बारामूला-उड़ी नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही नौ घंटे तक बंद रहेगी।

उड़ी के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने 29 नवंबर (रविवार) को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक एनएच-01 पर किलोमीटर 102 500 (नंद सिंह ब्रिज) और किलोमीटर 86 200 (राजवरानी) के पास के हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति दे दी है।

यह आदेश प्रोजेक्ट बीकन की 53 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिसर कमांडिंग के अनुरोध पर जारी किया गया है। एनएच-01 को चौड़ा करने के लिए पहाड़ी की कटाई पहाड़ी काटने का यह काम एनएच-01 (श्रीनगर-बारामूला-उरी) को चौड़ा और मजबूत बनाने की चल रही परियोजना का हिस्सा है। सड़क बंद रहने के दौरान, प्रभावित हिस्सों पर किसी भी वाहन को चलने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी है।