जम्मू-कश्मीर में आज 9 घंटे बंद रहेगा श्रीनगर-बारामूला-उड़ी हाईवे, इन दो जगहों पर रोकी जाएगी आवाजाही
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी क्षेत्र में श्रीनगर-बारामूला-उड़ी नेशनल हाईवे 29 नवंबर को पहाड़ी काटने के काम के कारण नौ घंटे के लिए बंद रहेगा।
HighLights
29 नवंबर को श्रीनगर-बारामूला हाईवे नौ घंटे बंद रहेगा।
उड़ी क्षेत्र में पहाड़ी काटने का महत्वपूर्ण काम चलेगा।
यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण जगहों पर पहाड़ी काटने के काम के कारण, रविवार 29 नवंबर को श्रीनगर-बारामूला-उड़ी नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही नौ घंटे तक बंद रहेगी।
उड़ी के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने 29 नवंबर (रविवार) को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक एनएच-01 पर किलोमीटर 102 500 (नंद सिंह ब्रिज) और किलोमीटर 86 200 (राजवरानी) के पास के हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति दे दी है।
यह आदेश प्रोजेक्ट बीकन की 53 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिसर कमांडिंग के अनुरोध पर जारी किया गया है।
एनएच-01 को चौड़ा करने के लिए पहाड़ी की कटाई
पहाड़ी काटने का यह काम एनएच-01 (श्रीनगर-बारामूला-उरी) को चौड़ा और मजबूत बनाने की चल रही परियोजना का हिस्सा है। सड़क बंद रहने के दौरान, प्रभावित हिस्सों पर किसी भी वाहन को चलने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी है।
एसडीएम ने 53 आरसीसी ( जीआरईएफ) के आफिसर कमांडिंग को निर्देश दिया है कि वे दोनों कार्यस्थलों पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती, चेतावनी बोर्ड लगाने, बैरिकेडिंग करने और सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करें।
दूसरे रास्ते से भेजे जाएंगे वाहन
उड़ी के सब-डिविजनल पुलिस आफिसर को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर यातायात को सही ढंग से नियंत्रित करें और वाहनों को तय वैकल्पिक रास्ते से डायवर्ट करें।
आदेश के अनुसार, काम पूरा होने और सुरक्षा मंजूरी मिलने के तुरंत बाद, काम करने वाली एजेंसी को सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से खोलना होगा।
यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें
संबंधित अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे इस ट्रैफिक एडवाइजरी को आम जनता तक पहले ही अच्छे से पहुंचा दें, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं और ट्रैफिक पुलिस तथा काम करने वाली एजेंसी का सहयोग करें।