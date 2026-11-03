शर्तों के घेरे में आज होगी श्रीनगर सांसद आग रुहुल्ला के पिता की बरसी, 3 घंटे की मिली अनुमति; रैली और जुलूस पर रोक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के पिता की बरसी पर 3 नवंबर को बडगाम के बेहिश्ती जहरा पार्क में होने वाला कार्यक्रम प्रशासनिक पाबंदियों और सुरक्षा शर्तों के बीच आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस आयोजन के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की अनुमति दी है।

हालांकि, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को निर्धारित स्थल तक ही सीमित रहना होगा और किसी भी तरह की रैली या जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बडगाम की ओर से आज सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, सांसद के कार्यालय ने प्रशासन को सूचित किया था कि बरसी के मौके पर पार्क में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके बाद जिला प्रशासन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), बडगाम से रिपोर्ट मांगी थी। एसएसपी ने 2 नवंबर को कार्यक्रम के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी रखीं। इन्हीं शर्तों के आधार पर प्रशासन ने अनुमति जारी की है।

भड़काऊ भाषण, नारेबाजी और विवादित प्रदर्शन पर रोक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। इस दौरान किसी भी गैरकानूनी या देशविरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। ऐसे संगठनों से जुड़े बैनर, पोस्टर या अन्य सामग्री प्रदर्शित करने पर भी रोक रहेगी, जिन्हें प्रशासन देश के हितों के प्रतिकूल मानता है।