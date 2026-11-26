राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सरकारी नौकरी दिलाने और मनचाही जगह पर तबादला करवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये ठगने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।

आरोपित खुद को दिल्ली में तैनात सीआईडी अधिकारी बताकर लोगों पर अपना प्रभाव जमाता था। उसने सरकारी विभागों में काम करवाने का भरोसा देकर लोगों से पैसे ऐंठे और उन्हें फर्जी नियुक्ति आदेश तथा प्रतिनियुक्ति पत्र भी थमा दिए।

क्राइम ब्रांच ने यह आरोपपत्र गुलाम हसन डार पुत्र मोहम्मद यूसुफ डार निवासी धोबी घाट, हजरतबल श्रीनगर के खिलाफ उप न्यायाधीश की अदालत में दाखिल किया है। मामला वर्ष 2023 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

क्राइम ब्रांच को मिली लिखित शिकायत के अनुसार, आरोपित खुद को दिल्ली में तैनात सीआईडी अधिकारी बताकर लोगों को सरकारी काम करवाने का भरोसा देता था। इसी पहचान का इस्तेमाल कर उसने एक व्यक्ति को रेलवे विभाग में कार्यरत कर्मचारी का उत्तराखंड से श्रीनगर तबादला करवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑर्डरली के पद पर नियुक्ति दिलाने का भी भरोसा दिया।

आरोप है कि आरोपित ने अपने दावों को सही साबित करने के लिए पीड़ित को फर्जी नियुक्ति आदेश और जाली प्रतिनियुक्ति पत्र भी सौंपा। इस तरह सरकारी विभागों में नौकरी और तबादले का काम करवाने के नाम पर उसने लोगों से लाखों रुपये ठग लिए।

आर्थिक अपराध शाखा ने मामले की जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि की। जांच में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप सही पाए जाने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। आरोपित के फरार होने के कारण उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के तहत उसकी अनुपस्थिति में आरोपपत्र पेश किया गया है। अब मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई होगी।