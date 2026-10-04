श्रीनगर: 13 साल तक चली नौकरी, मिलती रही सरकारी सैलरी; अब नियुक्ति ही निकली फर्जी: खुली फर्जी शिक्षक की पोल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने रावलपोरा, श्रीनगर निवासी इम्तियाज अहमद की वर्ष 2013 में स्कूल शिक्षा विभाग में हुई कथित नियुक्ति को शुरू से ही शून्य और अमान्य घोषित कर दिया है।

विभागीय जांच में सामने आया कि उनकी नियुक्ति, पुष्टि और वर्ष 2018 में पदोन्नति से जुड़े जिन आदेशों का सेवा अभिलेखों में उल्लेख था, वे सक्षम अधिकारी की ओर से वास्तव में जारी ही नहीं किए गए थे।

स्कूल शिक्षा कश्मीर निदेशालय के 3 सितंबर 2026 के आदेश संख्या 347-डीएसईके के अनुसार, इम्तियाज अहमद श्रीनगर के निशात क्षेत्र के गगरिबल स्थित बालक मध्य विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत बताए जा रहे थे। हालांकि, वह 21 फरवरी 2024 से बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे।

2013 में प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति का दावा विभागीय अभिलेखों में इम्तियाज अहमद की नियुक्ति को 2 अप्रैल 2013 के सरकारी आदेश संख्या 395-जीएडी के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिखाया गया था। इसके साथ स्कूल शिक्षा कश्मीर निदेशालय की ओर से 3 अप्रैल 2013 को जारी कथित पुष्टि आदेश भी दर्ज था।

इसके बाद उन्हें 30 जुलाई 2018 के आदेश संख्या 1004-डीएसईके के तहत शिक्षक पद पर पदोन्नत किए जाने का उल्लेख सेवा अभिलेखों में था। लेकिन जब विभाग ने इन आदेशों का आधिकारिक अभिलेखों से मिलान किया तो पाया कि न तो नियुक्ति का ऐसा कोई आदेश जारी हुआ था, न ही उसकी पुष्टि का आदेश और न ही वर्ष 2018 में पदोन्नति का संबंधित आदेश सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किया गया था।

इम्तियाज की अनुपस्थिति से खुला मामला यह मामला उस समय विभाग की नजर में आया जब इम्तियाज अहमद 2023-24 के शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल में वापस नहीं लौटे। आदेश के अनुसार, वह 21 फरवरी 2024 से लगातार बिना अनुमति अनुपस्थित रहे।

निशात के क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी ने 31 मई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें सात दिनों के भीतर ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा। हालांकि, विभाग के अनुसार उनकी ओर से इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया।

इसके बाद श्रीनगर के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 15 अक्टूबर 2024 को निदेशालय को मामले की जानकारी दी। इसके बाद निदेशालय ने उनके सेवा अभिलेखों की जांच शुरू की और कथित नियुक्ति तथा लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई।

जांच अधिकारी ने सौंपी रिपोर्ट निदेशालय ने 16 फरवरी 2026 के आदेश संख्या 65-डीएसईके के जरिए श्रीनगर के मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया। उन्हें इम्तियाज अहमद की कथित नियुक्ति और लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की परिस्थितियों की जांच करने को कहा गया।

जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट 25 अप्रैल 2026 को निदेशालय को सौंप दी। रिपोर्ट की जांच के बाद निदेशालय ने 19 जून 2026 को इम्तियाज अहमद को अंतिम नोटिस जारी किया। उन्हें 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से निदेशालय के सामने उपस्थित होने तथा अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के साथ कथित मूल नियुक्ति और पदोन्नति आदेश पेश करने के लिए कहा गया।

अहमद ने खुद को धोखे में फंसाए जाने की बात कही आदेश के अनुसार, अंतिम नोटिस के जवाब में इम्तियाज अहमद ने स्वीकार किया कि उन्हें कुछ लोगों ने धोखाधड़ी और अनियमित प्रक्रिया में गुमराह कर फंसा दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने वर्ष 2023 में ही काम छोड़ दिया था।