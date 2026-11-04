श्रीनगर के बेमिना में लगी भीषण आग, दो लोगों की जिंदा जलने से मौत; 80 झोपड़ियां खाक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर के बाहरी इलाके बेमिना के दुर्बल क्षेत्र में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से भारी तबाही मच गई। आग की चपेट में आने से कम से कम 80 अस्थायी ढांचे जलकर राख हो गए।

इस दर्दनाक हादसे में दिल्ली के रहने वाले दो कबाड़ बीनने वालों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान 27 वर्षीय मुहम्मद नूर आलम और 16 वर्षीय मुहम्मद अमीन रफी के रूप में हुई है।

झोपड़ियों के समूह में लगी आग

जानकारी के अनुसार, आग अस्थायी झोपड़ियों के एक समूह में लगी और देखते ही देखते आसपास के ढांचों तक फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने और उसे रोकने का पर्याप्त मौका तक नहीं मिला। प्रभावित अधिकांश अस्थायी ढांचों का इस्तेमाल कबाड़ कारोबार से जुड़े लोग अपने कामकाज और रहने के लिए कर रहे थे।

आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की टीमें और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित करने की कोशिश की, जबकि स्थानीय लोगों ने भी बचाव एवं अग्निशमन अभियान में सहयोग दिया।

80 अस्थायी ढांचे पूरी तरह जले हालांकि, संयुक्त प्रयासों के बावजूद आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कम से कम 80 अस्थायी ढांचे पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए, जबकि दो लोगों की जान चली गई। आग से संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, नुकसान का वास्तविक आकलन अभी किया जाना बाकी है।

इस हादसे ने इलाके में रहने वाले कबाड़ कारोबार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ी संख्या में अस्थायी ढांचे नष्ट होने से कई लोगों के सामने रोजी-रोटी और रहने की जगह का संकट खड़ा हो गया है।