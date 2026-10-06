संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के घर के पास बने अवैध शेड ध्वस्त, बारामुला में चला प्रशासन का बुलडोजर

राज्य ब्यूरो,जागरण,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामुला में जिला प्रशासन ने मंगलवार को गुलनार पार्क के पास स्थित आतंकी अफजल गुरू से संबधित मकान के आस पास बने शेड और अन्य ढांचों केा नष्ट कर दिया।

संसद हमले में लिप्त अफजल गुरू को नौ फरवरी 2013 में तिहाड जेल में फांसी दी गई थी।

बताया जा रहा है जिस मकान से संबधित शेड व अन्य ढांचों को गिराया गया है,उक्त मकान में अफजल गुरू की पत्नी और उसका बेटा रहते हैं। इन ढांचों को गिराए जाने की कार्रवाई के समय मजिस्ट्रेट के अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

जानकारी के लिए बता दें कि यह डेयरी फार्म है जो आतंकी अफजल गुरु के परिवार से संबंधित था। जहां ये डेयरी फर्म बना था वो सरकारी जमीन थी। हालांकि प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर इस कार्रवाई के बारे में कुछ भी कहने से इंकार किया है,लेकिन संबधित सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई मुख्य आवासीय मकान पर नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद शेड और अन्य ढांचों तक सीमित रही,क्योंकि वह नियमों के खिलाफ बने थे।