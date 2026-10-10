'मैं भी मजबूर हो जाऊंगा', दीपके समेत CJP नेताओं की रिहाई को लेकर सोनम वांगचुक ने सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजीपी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिजीत दीपके समेत कई बड़े नेताओं और सांसदों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रदर्शन से दूर रहे पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने मोदी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

साथ ही कहा कि अगर सरकार गिरफ्तार किए गए लोगों को कल तक रिहा नहीं करेगी तो मुझे अनशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लगा है। इसके पहले मैंने आज के विरोध प्रदर्शन में एकता और शांति की अपील करते हुए संदेश पोस्ट किया था, तब मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अघोषित आपातकाल की स्थिति में होगा।

'कल तक रिहाई नहीं हुई तो करूंगा अनशन' मुझे खुशी थी कि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इतने सारे नेता मौजूद थे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। अगर उन्हें कल तक रिहा नहीं किया गया, तो मुझे अनशन या पदयात्रा करने पर विचार करना पड़ेगा।