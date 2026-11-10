शोपियां में जाम की समस्या होगी दूर, मल्टी कार पार्किंग का 95% काम पूरा; इसी महीने होगी तैयार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां कस्बे में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द ही निजात मिलने वाली है, क्योंकि शोपियां नगर परिषद द्वारा निर्मित बहु-कार पार्किंग सुविधा का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके दूसरे चरण की मंजूरी से पार्किंग व्यवस्था में और सुधार की उम्मीद जगी है। लगभग 386.94 लाख रुपये की आवंटित लागत से निर्मित इस सुविधा से उन यात्रियों और निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अक्सर कस्बे की सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है।



शोपियां नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुहैल मलिक ने बताया कि निर्माण कार्य का लगभग 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

इसी महीने के अंत तक पूरा हो सकता है पार्किंग का काम मलिक ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि यह कार्य इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा।' उन्होंने यह भी पुष्टि की कि पार्किंग परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है, जिससे शहर में पार्किंग सुविधाओं के और विस्तार का रास्ता साफ हो गया है।

हालांकि, स्थानीय निवासियों का कहना है कि वाहनों की बढ़ती संख्या और पार्किंग के लिए तय जगहों की कमी के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है, खासकर व्यस्त व्यावसायिक इलाकों में। सड़क किनारे खड़े वाहन बन रहे ट्रैफिक जाम की वजह हबीबुल्लाह शेख नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, 'पर्याप्त पार्किंग जगह न होने के कारण, लोग अक्सर अपनी गाड़ियां सड़कों पर ही खड़ी कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही में मुश्किल होती है।'