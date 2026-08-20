सर्जियो गोर का श्रीनगर दौरा: पाकिस्तान और अलगाववादियों को करारा जवाब, भारत के स्टैंड पर लगी अमेरिकी मुहर

नवीन नवाज, श्रीनगर। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का श्रीनगर दौरे के दौरान निश्चिंत अंदाज पाकिस्तानी के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए कश्मीर में बदलाव का स्पष्ट संदेश भी है। गोर का जम्मू-कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताना, यहां के हालात को बहुत अच्छा कहना, डल झील में शिकारा सवारी, परी महल घूमना और अचानक एक कश्मीरी कालीन के शोरूम में पहुंचकर कारीगरों से सीधी बात करना अलगाववादियों और कट्टरपंथियों को करारा जवाब भी है।

कश्मीर मामलों के जानकार उमर मकबूल ने कहा कि कश्मीर को लेकर अमेरिकी कूटनीति में कई बार बदलाव देखने को मिला है। अमेरिकी प्रशासन हमेशा ही कश्मीर के संदर्भ में ऐसी किसी टिप्पणी से बचता रहा है, जो पाकिस्तान को नाराज करती हों।

अलगाववादियों से बनाई दूरी इसके अलावा अगर आप बीते 35-40 वर्ष के दौरान कश्मीर में अमेरिकी राजनियकों की यात्राओं का इतिहास खंगालेंगे तो पाएंगे कि वह सरकारी और मुख्यधारा के राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ अलगाववादियों से भी संवाद करते रहे हैं।

कई बार वह जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित प्रतिनिधियों से ज्यादा अलगाववादियों के नजदीक नजर आए हैं, लेकिन यह पहला अवसर है जब कश्मीर की अधिकारिक यात्रा पर आए अमेरिकी राजदूत ने किसी भी अलगाववादी नेता या मानवाधिकारों के तथाकथित झंडा बरदार से मुलाकात नहीं की है।

भारत के स्टैंड पर अमेरिकी मुहर कश्मीर मामलों के जानकार और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अशकूर वानी ने कहा कि सर्जियो गोर ने बेशक कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग की जगह, अहम हिस्सा है, आप इसका संदर्भ समझें तो यह बहुत बड़ी बात है। बदलते अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में यह कश्मीर पर भारत के स्टैंड पर अमेरिकी मुहर है।

उमर ने कहा कि कुछ "विरासत में मिले मुद्दे" हैं, जिन्हें समय के साथ सुलझाने की दिशा में काम किया जाएगा। इस बातचीत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में उमर कहा कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों का समाधान केंद्र सरकार को करना है, वाशिंगटन को नहीं। इसलिए हमें उनके सामने कोई शिकायत नहीं रखनी है।

हम क्षेत्रीय मुद्दों, आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे इन मुद्दों का समाधान नहीं मांगेंगे। राजदूत के साथ यह मुलाकात लंबे अंतराल के बाद हो रही है और वह इस बातचीत को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, मैं उन्हें अधिक सुनना पसंद करूंगा।