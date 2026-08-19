Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत, 15 साल में पहली बार मुख्यमंत्री से मिलेंगे; महबूबा मुफ्ती से क्यों नहीं होगी मुलाकात?

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:00 AM (IST)

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बुधवार को श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे, जो 15 वर्षों में किसी कार्यरत अमेरिकी राजदूत की जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से पहली भेंट होगी।

15 साल में पहली बार मुख्यमंत्री से मिलेंगे अमेरिकी राजदूत। फाइल फोटो

15 साल में पहली बार मुख्यमंत्री से मिलेंगे अमेरिकी राजदूत। फाइल फोटो

HighLights

  1. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे।

  2. 15 साल बाद किसी अमेरिकी राजदूत की जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री से भेंट।

  3. महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कार्यक्रम में शामिल नहीं।

नवीन नवाज, श्रीनगर। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बुधवार को श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भेंट करेंगे। यह 15 वर्षों से अधिक समय में पहली बार होगा जब कोई कार्यरत अमेरिकी राजदूत जम्मू-कश्मीर के पदासीन मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा।

नई दिल्ली में तैनात किसी अमेरिकी राजदूत की कश्मीर की स्वतंत्र यात्रा अगस्त 2018 में केनेथ जस्टर ने की थी। जम्मू-कश्मीर राज्य की आखिरी निर्वाचित सरकार के गिरने के लगभग दो महीने बाद। जस्टर ने उस समय राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की थी, जो स्वयं भी अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में थे।

जस्टर ने की थी उमर अब्दुल्ला से मुलाकात

उस समय कश्मीर में मौजूद तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों में से जस्टर ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करना चुना। इससे एक महीने पहले वह लद्दाख भी गए थे। जस्टर जनवरी 2020 में फिर लौटे, लेकिन इस बार वे 15 सदस्यीय बड़े राजदूत प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। यह प्रतिनिधिमंडल अगस्त 2019 के बाद भारत की कूटनीतिक सफलता के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था।

इसलिए, पिछली बार किसी अमेरिकी राजदूत ने जम्मू-कश्मीर के पदासीन मुख्यमंत्री से मुलाकात 15 वर्ष पहले की थी। मार्च 2011 में टिमोथी रोमर ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी।

महबूबा मुफ्ती से नहीं होगी मुलाकात

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को राजदूत गोर के श्रीनगर दौरे के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। पिछले 25 वर्षों में पीडीपी के किसी नेता से मुलाकात करने वाले एकमात्र अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल थे, जिन्होंने दिसंबर 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुलाकात की थी।

संयोग से उसी यात्रा के दौरान ब्लैकविल ने नेशनल कान्फ्रेंस अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की थी।