कुलगाम टेरर अटैक को लेकर एक्शन, CRPF पोस्ट पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। रविवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। दरअसल, हाल ही में हुए CRPF पोस्ट पर हुए हमले के पीछे संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे, जिसके बाद से तलाशी अभियान चलाया गया।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस से आतंकवादियों की मौजूदगी के इनपुट के बाद दक्षिण कश्मीर जिले के खुदवानी और आस-पास के इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है। VIDEO | Jammu and Kashmir: Security personnel from 1st Rashtriya Rifles and Kulgam Police launched a massive cordon-and-search operation (CASO) in the Khudwani area of Kulgam district. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/4PHBGy4lzv — Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2026 सामाचार एजेंसी पीटीआई की इनपुट के साथ।