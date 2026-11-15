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कुलगाम टेरर अटैक को लेकर एक्शन, CRPF पोस्ट पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Sun, 15 Nov 2026 09:58 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने सीआरपीएफ पोस्ट पर हमले के बाद तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की ...और पढ़ें

कुलगाम में सुरक्षाबलों का बड़ा तलाशी अभियान शुरू। फोटो सोर्स- पीटीआई

कुलगाम में सुरक्षाबलों का बड़ा तलाशी अभियान शुरू। फोटो सोर्स- पीटीआई

HighLights

  1. कुलगाम में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया।

  2. सीआरपीएफ पोस्ट पर हमले के बाद संदिग्धों की तलाश जारी।

  3. जम्मू-कश्मीर पुलिस के इनपुट पर खुदवानी में ऑपरेशन।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। रविवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। दरअसल, हाल ही में हुए CRPF पोस्ट पर हुए हमले के पीछे संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे, जिसके बाद से तलाशी अभियान चलाया गया।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस से आतंकवादियों की मौजूदगी के इनपुट के बाद दक्षिण कश्मीर जिले के खुदवानी और आस-पास के इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है।

सामाचार एजेंसी पीटीआई की इनपुट के साथ।

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