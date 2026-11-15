कुलगाम टेरर अटैक को लेकर एक्शन, CRPF पोस्ट पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने सीआरपीएफ पोस्ट पर हमले के बाद तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की ...और पढ़ें
HighLights
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया।
सीआरपीएफ पोस्ट पर हमले के बाद संदिग्धों की तलाश जारी।
जम्मू-कश्मीर पुलिस के इनपुट पर खुदवानी में ऑपरेशन।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। रविवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। दरअसल, हाल ही में हुए CRPF पोस्ट पर हुए हमले के पीछे संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे, जिसके बाद से तलाशी अभियान चलाया गया।
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस से आतंकवादियों की मौजूदगी के इनपुट के बाद दक्षिण कश्मीर जिले के खुदवानी और आस-पास के इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है।
VIDEO | Jammu and Kashmir: Security personnel from 1st Rashtriya Rifles and Kulgam Police launched a massive cordon-and-search operation (CASO) in the Khudwani area of Kulgam district. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/4PHBGy4lzv
— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2026
सामाचार एजेंसी पीटीआई की इनपुट के साथ।