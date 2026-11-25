जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में लंबे समय से चल रहे सूखे मौसम के बीच तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान पिछली रात के माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस से और गिर गया। यह लगातार दूसरा दिन है जब शहर में इस मौसम का सबसे कम रात का तापमान दर्ज किया गया है।

घाटी के कई अन्य हिस्सों में भी ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहाँ न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान माइनस 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले माइनस 1.0 डिग्री था। काजीगुंड में भी तापमान में और गिरावट आई, जहाँ पारा पिछली रात के माइनस 2.0 डिग्री के मुकाबले गिरकर माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

पहलगाम में पारा माइनस 3.6 डिग्री पर पहुंचा पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात के माइनस 4.6 डिग्री के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। इस पर्यटन स्थल पर इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था। गुलमर्ग में तापमान गिरकर शून्य डिग्री पर आया कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पहले के माइनस 0.1 डिग्री से अधिक है, जबकि गुलमर्ग में तापमान 0.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछली रात 0.2 डिग्री था।

जम्मू में 9.8 और भद्रवाह में 3.2 डिग्री रहा पारा जम्मू संभाग में रात का तापमान अधिक रहा। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 9.6 डिग्री था, जबकि भद्रवाह में यह 2.8 डिग्री से बढ़कर 3.2 डिग्री सेल्सियस हो गया।

तापमान में यह गिरावट पूरे जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम के बीच आई है, जहाँ हाल के दिनों में कोई खास बारिश या बर्फबारी नहीं हुई है। साफ आसमान और बारिश व बर्फबारी न होने के कारण घाटी में रात के तापमान में कमी आई है।