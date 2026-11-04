गुलमर्ग में पर्यटकों से मनमानी करने वाले ड्राइवरों पर पुलिस का शिकंजा, 11 गाड़ियां जब्त

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में पर्यटकों के साथ मनमानी और परिवहन नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ बुधवार को चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 11 वाहनों को जब्त कर लिया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले पांच अन्य वाहनों के चालान काटे।

बारामुला जिले के गुलमर्ग पुलिस स्टेशन की ओर से चलाए गए इस अभियान में उन वाहन संचालकों को निशाने पर लिया गया, जो निर्धारित परमिट शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे और मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, अभियान का मुख्य उद्देश्य परिवहन संबंधी अनियमितताओं पर अंकुश लगाना और पर्यटकों को संभावित शोषण से बचाना है।

जब्त किए गए वाहनों में ई-ऑटो जेके05एल-7542, स्कॉर्पियो जेके05एम-5606, टवेरा जेके05डी-7442, टवेरा जेके01पी-8307, स्कॉर्पियो जेके05एन-5210, स्कॉर्पियो जेके01एक्स-0026 और स्कॉर्पियो जेके01टी-3984 शामिल हैं। इसके अलावा पांच अन्य वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इनमें जेके01डब्ल्यू-6694 और जेके05सी-7981 नंबर वाले वाहन शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर चालान जारी किए गए।

पुलिस का कहना है कि गुलमर्ग जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की आवाजाही सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखना प्राथमिकता है। परिवहन नियमों का पालन नहीं होने से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।