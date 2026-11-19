राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के परिगाम जागीर में करीब 70 वर्षीय जना बेगम की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरी आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला मृतका की बहू बिलकीस अख्तर है। पुलिस के अनुसार, उसने कथित तौर पर अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर सास की हत्या की साजिश रची थी और इसके बदलने में उसे रुपये देने का लालच दिया था।

पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर 2026 को थाना पुलवामा को परिगाम जागीर निवासी जना बेगम पत्नी गुलाम अहमद भट की हत्या की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एसएसपी पुलवामा ने एक विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया।

जांच दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी डीएसपी मुख्यालय पुलवामा को सौंपी गई। टीम में थाना प्रभारी पुलवामा और पुलिस पोस्ट नेवा के प्रभारी को भी शामिल किया गया। जांच के दौरान एसआइटी ने 11 नवंबर को परिगाम जागीर निवासी इमरान अहमद मीर पुत्र बशीर अहमद मीर को गिरफ्तार किया था।

पूछताछ में खुला बहू का नाम पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में इमरान ने इस मामले में मृतका की बहू बिलकीस अख्तर की कथित भूमिका का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि बिलकीस ने उसके साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी और सास की हत्या करवाने के लिए उसे रुपये देने का भरोसा दिया था।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित और मामले के अहम गवाहों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। इसके बाद 18 नवंबर को बिलकीस अख्तर पत्नी जावेद अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एफएसएल की जांच से मिले अहम सुराग थाना प्रभारी पुलवामा ने बताया कि मामले की जांच में श्रीनगर की फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घटनास्थल और मामले से जुड़े साक्ष्यों की विज्ञानिक जांच से दल को कई अहम तथ्य और सुराग मिले, जिससे घटनाक्रम को समझने में मदद मिली।