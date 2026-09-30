पहलगाम हमले का ₹20 लाख का इनामी आतंकी मूसा बडगाम एनकाउंटर में ढेर, पाकिस्तानी सेना का रह चुका है पैरा-कमांडो

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में बुधवार को तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा का शव बरामद किया। मूसा के मारे जाने की पुष्टि श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने की।

चिनार कोर ने एक्स प्लेटफार्म पर कहा, 'पलमैदान इलाके में सुबह की तलाशी के दौरान, पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा का शव और युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है।' सेना ने शुरू किया 'ऑपरेशन कोराग' सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मंगलवार देर रात को खास खुफिया जानकारी के आधार पर यूसमर्ग इलाके में 'ऑपरेशन कोराग' (OP KORAG) शुरू किया। सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती देने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई और इस दौरान हाशिम मूसा मारा गया। सुरक्षाबलों की ओर से जारी अपडेट के अनुसार, ऑपरेशन जारी रहा और जवान इलाके में तलाशी अभियान चलाते रहे।

पहलगाम आतंकी हमले में आया था नाम हालांकि, समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ऐसा दावा है कि हाशिम मूसा का नाम 2025 के पहलगाम हमले में शामिल मुख्य संदिग्धों में से एक के तौर पर सामने आया था। पहलगाम हमले में एक स्थानीय युवक सहित 26 लोग मारे गए थे।

इस आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिकों और लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादियों आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई और हाशिम मूसा की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर 20 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी। एएनआई के अनुसार, हाशिम मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा-कमांडो के तौर पर काम कर चुका था। सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके सहयोगी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) शामिल हैं। ये दोनों ही प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हैं।