राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक और मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की विशेष अपराध शाखा ने गांदरबल के एक परिवार से 12.20 लाख रुपये ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने परिवार के दो बेटों और बेटी को नौकरी दिलाने का भरोसा देकर तीन फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिए थे।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, आरोपित की पहचान बांडीपोरा सुंबल के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला मीर के रूप में हुई है। उसे 25 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि उसने दो नियुक्ति पत्र जेएंडके बैंक और एक वन विभाग में नौकरी के नाम पर दिए थे। संबंधित विभागों से सत्यापन कराने पर तीनों पत्र फर्जी पाए गए और अधिकारियों ने इनके जारी होने से इनकार किया।

इस मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज है। आरोपित के खिलाफ कुनजर, कोकरनाग, आर्थिक अपराध शाखा और कोठीबाग थाने में भी पहले से कई मामले दर्ज हैं। इनमें एक मामले में आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है।