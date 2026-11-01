मुख्यमंत्री रहते हुए विवाह करने वाले उमर अब्दुल्ला 5वें CM, वीरभद्र सिंह से लेकर भगवंत मान तक लिस्ट में शामिल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विवाह करने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में उमर अब्दुल्ला पांचवें मुख्यमंत्री हैं।

इससे पहले वीरभद्र सिंह, प्रफुल्ल कुमार महंत, एचडी कुमारस्वामी और भगवंत मान के नाम इस संदर्भ में चर्चा में रहे हैं।

रिटायर सेना अधिकारी मेजर जनरल रामनाथ की बेटी हैं पायल

बता दें कि उमर की पहली शादी 1994 में पायल नाथ से हुई थी। दोनों ने इंग्लैंड में शादी की थी। यह भी प्रेम विवाह था और दोनों की मुलाकात दिल्ली के ओबेराय होटल में हुई थी, जहां वे काम करती थीं।