राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में तीन-चार साल बाद दोबारा परिसीमन कराने का कोई औचित्य नहीं है।

यदि देश में फिर से परिसीमन किया जाता है तो जम्मू-कश्मीर को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। यह बात स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने रविवार को अनंतनाग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

उन्होंने संसद में बार-बार परिसीमन की प्रक्रिया दोहराने के विचार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में महज तीन साल पहले ही परिसीमन हुआ है। ऐसे में दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र स्तर पर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो जम्मू-कश्मीर को इससे अलग रखा जाना चाहिए।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के फैसले का स्वागत करते हुए सकीना इट्टू ने इसे अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को राजनीति में आगे आने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलेगा। महिलाएं विकास कार्यों में भी अपनी भूमिका निभा सकेंगी। उन्होंने कहा कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी करीब 50 प्रतिशत रहती है। महिलाएं पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना जानती हैं और उन्हें राजनीति में उचित अवसर मिलना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बताया बड़ी उपलब्धि जम्मू-कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा किया है। यह जम्मू-कश्मीर की लंबे समय से लंबित मांग थी।