श्रीनगर में NCB का नया ठिकाना, अब तस्करों के नेटवर्क पर सीधी नजर; नशे की लत छुड़ाने के लिए भी मिलेगी मदद

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने श्रीनगर के पीर बाग इलाके में अपना कार्यालय शुरू कर दिया है और नशीले पदार्थों की सप्लाई में शामिल लोगों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिए हैं। यह कदम जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि इस कार्यालय को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ खोला गया है। उन्होंने कहा, 'हमने यहां कार्यालय खोला है और हमारा एकमात्र मकसद 'ड्रग-फ्री कश्मीर' (नशा मुक्त कश्मीर) है। हमने कुछ लोगों की काउंसलिंग की है और उन्हें इस बुराई से दूर किया है।'

अधिकारियों के अनुसार, एनसीबी की टीमें जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने अब तक आठ मामलों पर कार्रवाई की है। यह एजेंसी उन नशा करने वालों के लिए छह महीने के पुनर्वास कार्यक्रम भी चला रही है, जो मदद चाहते हैं।

नशे की लत छोड़ना चाहते हैं तो ब्यूरो से करें संपर्क शर्मा ने कहा कि जो लोग सामान्य जीवन में वापस लौटना चाहते हैं, वे इस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने कहा, 'हम उनकी पहचान गुप्त रखेंगे और उन्हें छह महीने के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए बाहर भेज रहे हैं।'

यह ब्यूरो स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है और साथ ही 'नशा मुक्त अभियान' (नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान और नशा मुक्त भारत अभियान) में भी योगदान दे रहा है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करने की केंद्र सरकार की रणनीति के तहत, एनसीबी की श्रीनगर जोनल यूनिट स्थापित की गई है। तब से, इस कार्यालय ने खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं जिनमें अनंतनाग और बारामूला-पुलवामा बेल्ट जैसे इलाकों में चरस की बरामदगी शामिल है। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क को तोड़ने का काम किया है।

नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा ये प्रयास पूरे जम्मू-कश्मीर में चल रही सख्त कार्रवाई का हिस्सा हैं। अप्रैल 2026 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू किए गए 100-दिवसीय 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत हजारों मामले दर्ज किए और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां कीं।

केवल कश्मीर ज़ोन में, जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच, पुलिस ने एनडीपीएस के 1651 मामले दर्ज किए, 1941 लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 1711 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए, और ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी लगभग 154 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त (अटैच) की।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताए गए पूरे जम्मू-कश्मीर के आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान के तहत 3200 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 4000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, साथ ही लगभग 138 करोड़ रुपये मूल्य की 288 संपत्तियां जब्त की गईं।

नशा मुक्ति केंद्रों में बढ़ी मरीजों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की कुल बरामदगी में भारी कमी आई है, खासकर अफीम से बने नशीले पदार्थों के मामले में। वहीं दूसरी ओर, नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए इलाज कराने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जो एक तरफ सख्त कार्रवाई और दूसरी तरफ इस समस्या के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज कराने वालों की संख्या 2021-22 में लगभग 5300 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 46,000 से अधिक हो गई है। अधिकारी तीन-स्तरीय दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना, जन जागरूकता बढ़ाना और पुनर्वास में सहायता करना।