राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में फाइनांस अकाउंट्स असिस्टेंट (एफएए) भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सरकार से जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक और धांधली के आरोपों ने युवाओं का व्यवस्था से भरोसा कमजोर किया है।

रविवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में मीरवाइज ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों से परेशान अभ्यर्थी न्याय और जवाब मांगने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की पुलिस सब-इंस्पेक्टर और एफएए परीक्षाओं के अलावा 2025 की जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) परीक्षा में भी ऐसे आरोप सामने आए थे। मीरवाइज ने आरोप लगाया कि पहले के मामलों में कोई प्रभावी जांच नहीं हुई।