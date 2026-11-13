दो हफ्ते की नजरबंदी के बाद मीरवाइज उमर फारूक जामा मस्जिद पहुंचे, पाबंदियों पर उठाए सवाल; शादियों पर दी ये सलाह

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। करीब दो सप्ताह की नजरबंदी के बाद मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक शुक्रवार को ऐतिहासिक जामा मस्जिद पहुंचे। यहां उन्होंने नमाजियों को संबोधित करते हुए अपनी गतिविधियों पर बार-बार लगाई जा रही पाबंदियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल उनकी धार्मिक जिम्मेदारियां प्रभावित होती हैं, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

मीरवाइज ने कहा कि जामा मस्जिद का मंच हमेशा मजहबी मूल्यों, सच्चाई और लोगों के अधिकारों की आवाज उठाने का माध्यम रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह लोगों के धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को उठाने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। पाबंदियों के चलते एमएमयू की पहली जिला स्तरीय बैठक स्थगित उन्होंने बताया कि पाबंदियों के कारण 4 नवंबर को बांडीपोरा में प्रस्तावित मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) की पहली जिला स्तरीय बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसमें नशाखोरी, सामाजिक बुराइयों, युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती समस्या और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा होनी थी।

रात 10 बजे तक वाजवान खत्म करने के फैसले का स्वागत मीरवाइज ने कश्मीर वाजा एसोसिएशन के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें शादी समारोहों में वाजवान की दावत रात 10 बजे तक समाप्त करने की बात कही गई है।

उन्होंने इसे अनुशासन और सादगी की दिशा में कदम बताते हुए एमएमयू के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। शादियों में दिखावे और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की अपील हालांकि, उन्होंने कहा कि केवल समय निर्धारित करने से समस्या हल नहीं होगी। शादियों में बढ़ती दिखावे की प्रवृत्ति, अतिरिक्त रस्मों और बेतहाशा खर्च ने परिवारों पर आर्थिक व सामाजिक दबाव बढ़ा दिया है।