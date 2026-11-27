राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। हुर्रियत चेयरमैन और मीरवाइज-ए-कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया, जिसके चलते वह जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले तकरीर नहीं कर सके। उन्होंने इसे शुक्रवार को नजरबंद रखने की एक परंपरा करार देते हुए प्रशासन पर लोगों के मुद्दे उठाने पर उन्हें रोकने का आरोप लगाया।

मीरवाइज ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें पहले से ही नजरबंदी की आशंका थी। इसकी वजह शेषनाग के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में संभावित आपदा को लेकर उनकी चिंता और वक्फ बोर्ड के धार्मिक कार्यक्रम में वंदे मातरम के पाठ का मुद्दा उठाना था।

उन्होंने कहा कि शेषनाग के वायरल दृश्यों के बाद उन्होंने वहां पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान पर लोगों की चिंताओं को सामने रखा था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के धार्मिक आयोजन में वंदे मातरम के पाठ को लेकर भी लोगों की भावनाओं से जुड़े सवाल उठाए थे।